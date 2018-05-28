Путин принял отставку губернатора Магаданской области

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подал заявление об уходе по собственному желанию. Президент Владимир Путин отставку принял и назначил врио главы области Сергея Носова.Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Владимир Печеный занял кресло губернатора Магаданской области в сентябре 2013 года. До этого он руководил Магаданом.
Ранее сегодня об отставке сообщил глава Якутии Егор Борисов.
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