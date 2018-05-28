Прокуратура попросила суд отправить Романа Сущенко в колонию на 14 лет

Прокурор в ходе прении на процессе по делу Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, запросил суд 14 лет колонии для подсудимого гражданина Украины.
Об этом сообщил в Twitter его адвокат Марк Фейгин. Процесс проходит в закрытом режиме в Мосгорсуде. Приговор Сущенко будет оглашен 4 июняФСБ сообщила о задержании украинца Романа Сущенко в октябре 2016 года, назвав его «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины» в чине полковника. Сам Сущенко утверждает, что он журналист.
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