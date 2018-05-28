Воробьев объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Московской области

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Девятого сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», — сказал Воробьев, передает правительство области сообщение РИАМО.

The New Times

Андрей Воробьев временно исполнял обязанности губернатора Московской области с 8 ноября 2012 года по 8 сентября 2013 года. Занимает пост губернатора Подмосковья с 10 сентября 2013 года.

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