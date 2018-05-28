Close

Бастрыкин перепутал Instagram и Telegram и призвал заблокировать его

28.05.2018

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что «Instagram надо закрывать», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде». В ФСБ ранее сообщали, что с помощью мессенджера Telegram был организован взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

Как сообщает РБК, Бастрыкин сделал заявление, выступая на съезде уполномоченных по правам детей. Он рассказал, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт.

«В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил глава СК.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — сказал Бастрыкин.

В апреле суд постановил заблокировать на территории России сервис Telegram в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Силовиков интересовали сообщения террористов, устроивших взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК 

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами» 

Друзьям Навального воли не дают 

От фейка до Фэка 

Сбитый Боинг: кто виноват 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.