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Глава Якутии объявил о своей отставке

28.05.2018

Глава Якутии Егор Борисов сообщил о своей отставке. 

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель», — написал Борисов в Instagram. 

Он отметил, что выборы главы Якутии необходимо провести этой осенью. 

Ранее о возможном уходе Борисова с поста главы республики писали «Ведомости», ссылаясь на двух собеседников, близких к администрации президента. Газета отмечала, что в Якутии, как и в Алтайском крае, был самый высокий уровень протестного голосования в марте: Владимир Путин получил там свои худшие результаты, а кандидат от КПРФ Павел Грудинин — лучшие. 

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