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Суд арестовал начальника кемеровского отдела надзора ГУ МЧС

28.05.2018

Суд в Кемерово арестовал начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По версии следствия, Терентьев не провел в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности торгово-развлекательного центра. При этом он знал, что проверку надо было провести до 18 марта 2018 года.

В халатности и растрате также обвиняется глава ГУ МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов.

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