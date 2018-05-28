В ЕСПЧ и КС направлены жалобы на ограничения проведения массовых акций в дни ЧМ-2018

Активисты Молодежного правозащитного движения из Санкт-Петербурга пожаловались в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека на запреты в период чемпионата мира по футболу выбирать места для митингов и пикетов.

Как пишет «КоммерсантЪ», активисты заявили о «выдавливании любых общественно-политических дискуссий» за пределы центра Санкт-Петербурга, чтобы туристы не узнали «о требованиях граждан в адрес государства соблюдать обязательства и уважать права человека». Жалобы направили юрист Международной Хельсинкской группы Александр Передрук и его соратники по Молодежному правозащитному движению Дмитрий Остряков и Алена Фурсова, проиграв спор с властями Санкт-Петербурга в Верховном суде.

По указу президента в дни проведения Кубка конфедерации и Чемпионата мира по футболу, количество участников и время не связанных с ними митингов и других публичных акций определяются местной исполнительной властью по согласованию с МВД и ФСБ.

Это помешало заявителям провести в прошлом году пикет, где они планировали требовать отмены «антимагнитского закона». Заявители просят КС признать неконституционными спорные нормы, а ЕСПЧ — практику их применения. По мнению заявителей, введенные правила «не допускают проведение публичных мероприятий в пригодных для их целей местах, выбранных организаторами» и позволяют властям «произвольно изменять» эти места. Это создает избыточные ограничения свободы мирных собраний.

The New Times

В ЕСПЧ также обратились юристы Комитета против пыток в интересах правозащитника Сергея Бабинца из Нижнего Новгорода, которому год назад не позволили провести пикет в поддержку жертв пыток.

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