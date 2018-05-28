Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести коллективную сдачу ДНК-материалов – это должно помочь установить родственную принадлежность детей, родившихся в странах Ближнего Востока, и помочь им вернуться в Россию.

«На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

The New Times

Он также отметил, что все дела по российским гражданам будут разрешаться у одного судьи, что «значительно облегчит и сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой». Кадыров занимается возвращением в Россию жен и детей боевиков, воевавших на стороне террористов в Сирии и Ираке.

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»

Друзьям Навального воли не дают

От фейка до Фэка

Сбитый Боинг: кто виноват