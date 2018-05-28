Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести коллективную сдачу ДНК-материалов – это должно помочь установить родственную принадлежность детей, родившихся в странах Ближнего Востока, и помочь им вернуться в Россию.
«На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
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