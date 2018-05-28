Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей покинул Россию

Бизнесмен Борис Минц и все три его сына с семьями уехали в Лондон из-за «напряженной ситуации».

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на несколько источников. Основной актив Минца – O1 Properties, являющийся одним из крупнейших владельцев московских офисов класса А, может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев.

The New Times

В какую сумму оценивается сделка между О1 Group и RT&I, не известно. Доля O1 Group может стоить около $616 млн. Близкий к одному из кредиторов O1 Properties человек и партнер компании утверждают, что доля в O1 Properties перейдет новому владельцу за долги. Кто стоит за RT&I, точно не известно. Согласно кипрскому реестру ее владелец – ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко. До июля 2016 года бенефициаром «Бизнестраста» была структура группы «Регион», которая в том числе управляет пенсионными деньгами «Роснефти». Ранее участники рынка говорили, что RT&I действует именно в интересах нефтяной компании. Сама «Роснефть» связь с ней никогда не подтверждала, отмечают «Ведомости».

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