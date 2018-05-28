Польша готова выделить $2 млрд для создания у себя военной базы США

В Польше готовы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США. Предложения направлены администрации и Конгрессу США.
В документе Минобороны Польши под названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше» отмечается, что постоянное присутствие бронетанковой дивизии США в Польше «поможет достичь безопасности, о которой говорил президент США Дональд Трамп», передает «Интерфакс».
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