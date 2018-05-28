Польша готова выделить $2 млрд для создания у себя военной базы США

В Польше готовы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США. Предложения направлены администрации и Конгрессу США.

В документе Минобороны Польши под названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше» отмечается, что постоянное присутствие бронетанковой дивизии США в Польше «поможет достичь безопасности, о которой говорил президент США Дональд Трамп», передает «Интерфакс».

The New Times

«Создание такой силы необходимо для того, чтобы сдерживать Россию, которая угрожает Европе», — отмечается в документе. Присутствие американских сил укрепит безопасность в регионе, в частности в так называемом коридоре Сувалки - отрезке польско-литовской границы, который примыкает на юге к Белоруссии, а на севере к Калининградскому анклаву России. По мнению авторов документа, «коридор Сувалки» — «потенциальная мишень военной агрессии России».

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