«Ъ» узнал список запрашиваемых En+ льгот

En+ Олега Дерипаски, попавшая под санкции США, попросила у правительства ряд льгот, в случае принятия которых общая выгода En+, «Русала» и «Евросибэнерго» может исчисляться десятками миллиардов рублей в год.

«КоммерсантЪ» узнал варианты поддержки, которые En+ направила вице-премьеру Дмитрию Козаку. Основные идеи касаются льгот на энергорынке. Наибольшую экономию в 13–18 млрд руб., по оценке группы, даст избавление «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности.

The New Times

En+ попросила также освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения дальневосточных тарифов. Это, как ожидается, сэкономит компании 1,9-3 млрд руб. в год, но повысит в Сибири цены на 1-2%. В Иркутской области для сокращения перекрестного субсидирования компания предложила поднять тарифы для населения. En+ также попросила повысить максимальный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%.

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