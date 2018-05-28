НДС могут повысить до 20%

В России могут повысить НДС с 18 до 20%, что поможет собрать в бюджет около 2 трлн рублей за 6 лет.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники такой вариант один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный. Деньги нужны правительству для выполнения «майского» указа президента Владимира Путина, на который необходимо найти дополнительно 8 трлн рублей. Еще около 2 трлн рублей даст бюджету уже анонсированное повышение пенсионного возраста.

The New Times

Остальные недостающие 4 трлн принесут уже объявленные меры. 3 трлн рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А 1 трлн рублей бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.

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