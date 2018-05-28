Кремль одобрил переизбрание трех губернаторов

Одобрение идти на очередной срок получат не менее четырех глав регионов, у которых в 2018 году истекает срок полномочий

Как пишет РБК, это мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской и Владимирской областей — Андрей Воробьев и Светлана Орлова, а также глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

The New Times

Сергей Собянин уже объявлял публично о своем намерении баллотироваться на новый срок. Окончательно согласовано также выдвижение главы Подмосковья Андрея Воробьева. Источник РБК в руководстве Хабаровского края сообщил, что глава региона также готовится участвовать в кампании. У главы Владимирской области Светланы Орловой, которая является «варягом» для региона, есть определенные проблемы во взаимоотношениях с местными элитами, которые она так и не смогла решить за время своего руководства, — это могло помешать ей получить одобрение пойти на второй срок, ранее говорили два близких к Кремлю собеседника РБК. Но в итоге решение было принято в ее пользу. При этом учитывалось, что Владимирская область на президентских выборах показала высокий уровень поддержки Владимира Путина — он получил там 73,65% голосов, уточняет один из источников.

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