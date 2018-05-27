Украина обвинила Россию в разработке биологического оружия

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Украинская делегация передала НАТО доклад о разработке в России биологического и химического оружия.Как сообщила депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко», председатель делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, убийство Литвиненко в Лондоне с применением полония и попытка убийства Скрипача в Солсбери — это наглядный пример того, как Россия применяет оружие массового уничтожения за рубежом.

«Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эболы с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов», — сообщила Фриз.