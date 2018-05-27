Четверо российских военных погибли в Сирии

Четыре российских военных погибли в Сирии в результате атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

Несколько мобильных групп террористов в провинции Дейр-эз-Зор атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии. Бой приняли сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими офицерами.

По данным региональных СМИ, погибшие российские военнослужащие из Забайкалья.