Сергей Собянин собирается баллотироваться на новый срок

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен баллотироваться на следующий срок на выборах градоначальника. Голосование пройдет в сентябре 2018 года.

О решении выдвинуть свою кандидатуру Собянин сообщил на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин». Он добавил, что надеется на поддержку москвичей. Слова Собянина цитирует «Интерфакс».

На ближайшем заседании Мосгордума планирует рассмотреть проект постановления о назначении даты выборов мэра в Москве на 9 сентября 2018 года. Сергей Собянин работает в этой должности с 2010 года.

О намерении участвовать в выборах мэра столицы заявляли глава МО "Красносельский" Илья Яшин, журналист АНтон Красовский и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.





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