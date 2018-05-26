Сергей Собянин собирается баллотироваться на новый срок

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен баллотироваться на следующий срок на выборах градоначальника. Голосование пройдет в сентябре 2018 года.
О решении выдвинуть свою кандидатуру Собянин сообщил на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин». Он добавил, что надеется на поддержку москвичей. Слова Собянина цитирует «Интерфакс».
О намерении участвовать в выборах мэра столицы заявляли глава МО "Красносельский" Илья Яшин, журналист АНтон Красовский и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
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