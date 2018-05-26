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Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

26.05.2018

Главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне. О результатах переговоров станет известно завтра.

Агентство «Ренхап» сообщает, что встреча длилась два часа, на ней лидеры двух Корей обменялись мнениями по поводу выполнения декларации, подписанной по итогам первых переговоров. Также они обсудили проведение саммита КНДР-США. В воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявит о результатах встречи.

Это вторая встреча глав Северной и Южной Кореи, первые переговоры состоялись в апреле в Пханмунджоме, на них лидеры двух стран договорились поддерживать контакты. 12 июня в Сингапуре должен состояться саммит КНДР-США. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном. После того, как Пхеньян объявил, что по-прежнему готов к диалогу, Трамп сказал, что не исключает проведение саммита.


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