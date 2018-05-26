Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

Если завтра обыск

Допросы, аресты и обыски у политических активистов и не только стали почти каждодневной строчкой новостей. Власти намерены зачистить страну от всех, кто пытается сопротивляться. 5 лет назад, когда разворачивалось «Болотное дело», The New Times открыл новую рубрику — «Технологии безопасности», в которой рассказывал о том, как защитить свое личное пространство и что нужно знать и делать, чтобы подготовиться к обыскам и арестам