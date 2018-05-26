Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

Главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне. О результатах переговоров станет известно завтра.
Агентство «Ренхап» сообщает, что встреча длилась два часа, на ней лидеры двух Корей обменялись мнениями по поводу выполнения декларации, подписанной по итогам первых переговоров. Также они обсудили проведение саммита КНДР-США. В воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявит о результатах встречи.
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