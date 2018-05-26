Главе МЧС Кузбасса продлили арест из-за пожара в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова продлил арест главе МЧС Кемеровской области Александру Мамонтову. Его обвиняют в халатности при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и растрате бюджетных средств.

Как сообщает «Интерфакс», Александру Мамонтову продлили арест до 72 часов по ходатайству прокуратуры. На заседании сообщили, что Мамонтов подал рапорт об увольнении из МЧС.

Главу регионального ведомства обвиняют в том, что он не инициировал проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня». Инспекции в молле не проводились с 2017 года. Кроме того, по данным следствия, Мамонтов причастен к растрате около 2 млн рублей в областном МЧС.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. 4 апреля силовики пришли с обысками в дом главы регионального МЧС. В СК сообщали, что проверкам мешали высокопоставленные чиновники. По делу о пожаре арестованы еще 7 человек: технический директор и управляющая ТЦ, глава компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию, и его подчиненный, а также начальник пожарного караула, директор компании-собственника ТЦ, глава кемеровского Госстройнадзора и охранник, который, как считает следствие, выключил сигнализацию.





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