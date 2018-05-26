Главе МЧС Кузбасса продлили арест из-за пожара в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова продлил арест главе МЧС Кемеровской области Александру Мамонтову. Его обвиняют в халатности при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и растрате бюджетных средств.
Как сообщает «Интерфакс», Александру Мамонтову продлили арест до 72 часов по ходатайству прокуратуры. На заседании сообщили, что Мамонтов подал рапорт об увольнении из МЧС.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. 4 апреля силовики пришли с обысками в дом главы регионального МЧС. В СК сообщали, что проверкам мешали высокопоставленные чиновники. По делу о пожаре арестованы еще 7 человек: технический директор и управляющая ТЦ, глава компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию, и его подчиненный, а также начальник пожарного караула, директор компании-собственника ТЦ, глава кемеровского Госстройнадзора и охранник, который, как считает следствие, выключил сигнализацию.
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