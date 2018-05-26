Третьяковка оценит степень повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван»

Картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», также известную как «Иван Грозный убивает сына», изъяли из постоянной экспозиции Третьяковской галереи. 25 марта полотно повредил посетитель, его задержали.

В дирекции Третьяковки «Интерфаксу» рассказали, что картина серьезно повреждена. В трех местах на фигуре царевича порван холст, от разбитого стекла сильно пострадала рама. Сейчас работа находится в реставрационной мастерской. В галерее находятся главный хранитель, руководство службы безопасности и сотрудники компании по работе с произведениями искусства. Реставраторам Третьяковки предстоит выработать программу по восстановлению полотна. Для этого организуют проведение расширенного реставрационного совета, на который пригласят ведущих специалистов страны.

Накануне в Третьяковской галерее задержали мужчину, который повредил карт ну Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Он разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения и нанес несколько ударов по полотну. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Позже в ходе допроса стало известно, что мужчина — безработный 37-летний уроженец Воронежской области. Он рассказал полицейским, что специально приехал в музей, чтобы увидеть эту картину, но для начала зашел в буфет и заказал 100 граммов водки. Нападавший заявил, что после этого его «накрыло».

Картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Илья Репин написал в 1883—1885 годы, сразу ее приобрел иконописец и старообрядец Абрам Балашов. После этого лица царя и его сына пришлось восстанавливать заново. С 1927 года полотно хранится под стеклом.





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