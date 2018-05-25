ЕС и Европейская киноакадемия призвали Россию освободить Олега Сенцова

Приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого признали виновным в подготовке терактов в Крыму, противоречит нормам международного права, считают в Европейском союзе.

Как передает «Эхо Москвы», в Брюсселе полагают, что задержание и приговор Сенцову связаны с тем, что он выступал против присоединения Крыма к России. А в Европейской киноакадемии указывают, что правозащитная организация «Amnesty International» признала преследование Сенцова несправедливым.

The New Times

В обращении под названием «Не дайте Олегу умереть» деятели кино выразили обеспокоенность тем, что украинский режиссер уже 12 дней соблюдает голодовку в колонии, и также призвали его освободить. Под документом подписались, в частности, сопредседатели академии Агнешка Холланд и Вим Вендерс, а также режиссеры Кен Лоуч, Бертран Тавернье и Кшиштоф Занусси. Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

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