Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

Банки, работающие в Эстонии, могли отмыть значительно большие суммы российских денег, чем считалось раньше — не $2-3, а $13 млрд.
Как пишет Bloomberg, эстонская полиция считает, что банкиры страны были вовлечены в подозрительную передачу денег и ценных бумаг, главным образом из России, на общую сумму более $13 млрд с 2011 по 2016 год.
Акции и облигации российских компаний переводились на счета нерезидентов в эстонские банки. Ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные деньги выплачивались нерезидентам перед тем, как пересылаться в «десятки стран и тысячи компаний взамен на различные товары и услуги».
«Наша общая проблема с такими транзакциями с Востока и в целом с крупными международными схемами заключается в том, что на практике невозможно выяснить, какие предыдущие преступления связаны с любыми активами сомнительного происхождения. Очевидно, что эти транзакции не прозрачны и, следовательно, являются подозрительными», — сказал Рейманд.В феврале датская газета Berlingske сообщала, что члены семьи Владимира Путина и сотрудники ФСБ пытались отмыть деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании. Тогда речь шла о возможной сумме от $2,2 млрд до $3,3 млрд,
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