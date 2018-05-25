Через банки в Эстонии россиянами могло быть отмыто до $13 млрд

Банки, работающие в Эстонии, могли отмыть значительно большие суммы российских денег, чем считалось раньше — не $2-3, а $13 млрд.

Как пишет Bloomberg, эстонская полиция считает, что банкиры страны были вовлечены в подозрительную передачу денег и ценных бумаг, главным образом из России, на общую сумму более $13 млрд с 2011 по 2016 год.

Глава подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд рассказал, что сделки проводились по четырем схемам с использованием счетов нерезидентов, в том числе это были переводы российских акций и облигаций с 2012 года общей стоимостью более $8,6 млрд. По его словам, пока для уголовного преследования недостаточно доказательств.

Акции и облигации российских компаний переводились на счета нерезидентов в эстонские банки. Ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные деньги выплачивались нерезидентам перед тем, как пересылаться в «десятки стран и тысячи компаний взамен на различные товары и услуги».

«Наша общая проблема с такими транзакциями с Востока и в целом с крупными международными схемами заключается в том, что на практике невозможно выяснить, какие предыдущие преступления связаны с любыми активами сомнительного происхождения. Очевидно, что эти транзакции не прозрачны и, следовательно, являются подозрительными», — сказал Рейманд.

The New Times

В феврале датская газета Berlingske сообщала, что члены семьи Владимира Путина и сотрудники ФСБ пытались отмыть деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании. Тогда речь шла о возможной сумме от $2,2 млрд до $3,3 млрд,

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