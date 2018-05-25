Юриста ФБК оштрафовали за твит о подаче уведомления на митинг

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Его признали виновным в организации мероприятия без согласования за сообщение в Twitter, в котором Жданов сообщал о намерении подать уведомление для проведения акции «Он нам не царь» 5 мая, отмечает «ОВД-Инфо».

The New Times

Сегодня же сотрудника ФБК и штаба Навального Николая Ляскина арестовали на 15суток , признав виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия в связи с акцией «Он нам не царь».После акции протеста 5 мая сотрудники полиции задержали десятки сотрудников штабов Алексея Навального по всем стране, суды назначают им крупные штрафы и длительные сроки административных арестов.

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