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Юриста ФБК оштрафовали за твит о подаче уведомления на митинг

25.05.2018

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Его признали виновным в организации мероприятия без согласования за сообщение в Twitter, в котором Жданов сообщал о намерении подать уведомление для проведения акции «Он нам не царь» 5 мая, отмечает «ОВД-Инфо».

Сегодня же сотрудника ФБК и штаба Навального Николая Ляскина арестовали на 15суток, признав виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия в связи с акцией «Он нам не царь».

После акции протеста 5 мая сотрудники полиции задержали десятки сотрудников штабов Алексея Навального по всем стране, суды назначают им крупные штрафы и длительные сроки административных арестов.

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