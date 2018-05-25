Вайнштейна отпустили под залог в $1 млн

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, арестованного по обвинению в изнасиловании, отпустили под залог в $1 млн.
«Он был освобожден под залог в размере $1 млн и покинул здание суда через черный ход. Он согласился носить электронный браслет и не сможет покинуть Нью-Йорке и штат Коннектикут», — сообщает Associated Press.
Скандал о домогательствах Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам разгорелся после публикации журналистского расследования. Вайнштейн был уволен из основанной им компании, его исключили из Британской и Американской киноакадемий. Расследование обвинений ведут полиция Великобритании и ФБР.
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