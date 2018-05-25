Путин заявил о сломе системы международного сотрудничества

Санкции стали официальным инструментом экономической политики многих стран, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в мире «правилом стало нарушение правил». Санкции, введение повышенных пошлин используются для подавления конкуренции и вымогательства различных уступок от партнеров. Он отметил, что эти инструменты используются и в отношении стран, которые всегда выказывали лояльность к тому, кто вводит ограничения.

Это, по словам Путина, может привести к системному кризису, который затронет всех участников международных отношений, что может отбросить экономику в эпоху натурального хозяйства.

Различные санкции в отношении России США и страны Европы начали вводить в 2014 году. США также заявили о введении пошлин на ввоз стали и алюминия из других стран, в том числе, европейских.

The New Times

Путин выступил в рамках ПМЭФ-2018 на пленарном заседании, в котором принимают участие также президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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