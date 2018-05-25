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Харви Вайнштейн сдался полиции

25.05.2018

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка, его арестовали по обвинению в изнасиловании.

Вайнштейна обвиняют в том, что он изнасиловал одну женщину и заставил другую заняться с ним оральным сексом, сообщил CNN источник, знакомый с расследованием. Таким образом прокурор обвинит в суде кинопродюсера в изнасиловании первой и третьей степени по первому эпизоду и в сексуальном акте первой степени по второму.

Скандал о домогательствах Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам разгорелся после публикации журналистского расследования. Вайнштейн был уволен из основанной им компании, его исключили из Британской и Американской киноакадемий. Расследование обвинений ведут полиция Великобритании и ФБР.

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