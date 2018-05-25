Докладчику ПАСЕ по делу Немцова запретили въезд в Россию

Литовскому политику Эмануэлису Зингерису, который должен подготовить резолюцию Совета Европы о расследовании убийства Бориса Немцова, запрещен въезд.
«Мне только что сообщили, что у меня есть пятилетний запрет на въезд в Россию», — сказал Зингерис во время пресс-конференции, передает Znad Wilii.
«Возможно, запрет связан с моей ролью в Совете Европы в расследовании обстоятельств убийства Бориса Немцова», — сказал политик.
По его словам, доклад готов уже на 50%.
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