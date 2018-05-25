ЕС и НАТО призвали Россию взять ответственность за сбитый Boeing

Евросоюз и НАТО поддержали Нидерланды и Австралию в том, что Россия несет ответственность за сбитый над Украиной малазийский авиалайнер в 2014 году.

The New Times

«ЕС и НАТО призывают Россию «принять ответственность» за MH17», — сообщает AFP «Я призываю Россию признать ответственность и, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, в полном объеме сотрудничать в рамках всех инициатив, направленных на определение виновных», — цитирует «Интерфакс» слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.Сегодня, 25 мая, Нидерланды и Австралия заявили, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК «Бук», который использовался для атаки на MH17. В России заявляют , что ракета, которая сбила самолет, не могла состоять на вооружении РФ.Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Авиалайнер рухнул на землю на территории Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

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