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Сотрудника штаба Навального Николая Ляскина арестовали на 15 суток

25.05.2018

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника федерального штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия за акцию «Он нам не царь» 5 мая.

По словам Ляскина. в его деле присутствуют два разных протокола с одним номером. Один ему выдали в ОВД при задержании, а второй он увидел уже в суде.

«Мой защитник Александр Помазуев хорош. Очень последовательно и обосновано доказывает, что дело должно быть прекращено, так как в деле явно наблюдается подлог и фальсификация документов», — писал Ляскин в Twitter во время судебного заседания.

После акции протеста 5 мая сотрудники полиции задержали десятки сотрудников штабов Алексея Навального по всем стране, суды назначают им крупные штрафы и длительные сроки административных арестов.

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