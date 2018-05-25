Сотрудника штаба Навального Николая Ляскина арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника федерального штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия за акцию «Он нам не царь» 5 мая.
По словам Ляскина. в его деле присутствуют два разных протокола с одним номером. Один ему выдали в ОВД при задержании, а второй он увидел уже в суде.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Экспертиза как преступление
«Золоту Москвы» в Лондоне не место