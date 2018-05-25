Сотрудника штаба Навального Николая Ляскина арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток сотрудника федерального штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия за акцию «Он нам не царь» 5 мая.

По словам Ляскина. в его деле присутствуют два разных протокола с одним номером. Один ему выдали в ОВД при задержании, а второй он увидел уже в суде.

The New Times

«Мой защитник Александр Помазуев хорош. Очень последовательно и обосновано доказывает, что дело должно быть прекращено, так как в деле явно наблюдается подлог и фальсификация документов», — писал Ляскин в Twitter во время судебного заседания. После акции протеста 5 мая сотрудники полиции задержали десятки сотрудников штабов Алексея Навального по всем стране, суды назначают им крупные штрафы и длительные сроки административных арестов.

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