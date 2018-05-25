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Минобороны: сбившая малазийский Boeing ракета не могла состоять на вооружении российской армии

25.05.2018

В министерстве обороны России отвергли версию голландских следователей о том, что ракета комплекса «Бук», сбившая в 2014 году пассажирский самолет, принадлежала российской армии — она слишком стара.

Серийный номер на двигателе ракеты указывает, что его сделали в 1986 году, говорят российские военные, передает «Интерфакс». Предельным сроком ее эксплуатации был 2011 год, после которого все ракеты данного типа выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию.

«Однако все это, безусловно, касается исключительно российских подразделений ПВО, получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России», — говорится в заявлении Минобороны.

Российские военные отметили, что номер двигателя ракеты указывает на принадлежность комплекса «Бук» украинской армии. 

24 мая международная следственная группа заявила, что «Бук» был доставлен из 53-й бригады ПВО России. Сегодня, 25 мая, Нидерланды и Австралия заявили, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК «Бук», который использовался для атаки на MH17. Команда независимых журналистов-расследователей заявила, что переброской ЗРК с территории России занимался офицер ГРУ Олег Иванников.

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