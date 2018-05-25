Bellingcat: офицер ГРУ участвовал в переброске «Бука» на Донбасс

Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, принмал участие в переброске на Украину ЗРК «Бук», сбившего Boeing рейса MH17.«Совместное расследование позволило установить последнего из двух главных разыскиваемых подозреваемых по делу о сбитом над Украиной пассажирском «Боинге» MH17. Им оказался действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины под позывным «Орион» и среди прочего командовал «ЧВК Вагнера» — сообщает The Insider.
24 мая Международная следственная группа заявила, что «Бук» был доставлен из 53-й бригады ПВО России, но ключевые организаторы поставки ракетной установки еще не установлены следствием. В 2016 году следствие обратилась с призывом установить личности двух ключевых подозреваемых с позывными «Орион» и «Дельфин». В прошлом расследовании The Insider и Bellingcat идентифицировали «Дельфина», которым оказался российский генерал Николай Ткачев. Теперь установлена и личность «Ориона», пишут расследователи. Авторам расследования удалось дозвониться до Иванникова, и его голос полностью совпал с тем, что слышен на записи переговоров «Ориона» и «Дельфина».
Сегодня, 25 мая, Нидерланды и Австралия заявили, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК «Бук», который использовался для атаки на MH17. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Авиалайнер рухнул на землю на территории Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Экспертиза как преступление
«Золоту Москвы» в Лондоне не место