Австралия и Нидерланды заявили об ответственности России за крушение малазийского Boeing

Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК «Бук», который использовался для атаки на MH17, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

По его словам, следующим шагом может стать передача дела в международный суд, сообщается на сайте правительства Нидерландов. Нидерланды и Австралия официально уведомили Россию о своем решении.

«Мы призываем Россию взять на себя ответственность и сотрудничать в установлении правды и достижении справедливости для жертв рейса MH17 и их родственников», — сказал Блок.

Накануне международная следственная группа объявила итоги расследования: сбивший малазийский Boeing-777 «Бук» принадлежал российской бригаде ПВО, дислоцированной под Курском.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Авиалайнер авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур. Он рухнул на землю на территории Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

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