Сечин прогнозирует увеличение цен на нефть из-за санкций

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что цены на нефть могут побить рекорды из-за политики санкций.
Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене, сказал Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».«Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», — сказал глава «Роснефти».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Экспертиза как преступление
«Золоту Москвы» в Лондоне не место