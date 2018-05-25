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Сечин прогнозирует увеличение цен на нефть из-за санкций

25.05.2018

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что цены на нефть могут побить рекорды из-за политики санкций. 

Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене, сказал Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды», — сказал глава «Роснефти».

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