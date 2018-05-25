ВТБ и «СОГАЗ» подписали соглашение об объединении страхового бизнеса

Группа ВТБ и страховая группа «СОГАЗ» достигли соглашения о продаже 100% СК «ВТБ Страхование». ВТБ в дополнение к денежной компенсации получит 10% акций объединенной компании, которая будет работать под брендом «СОГАЗ».Об этом сообщается в официальных заявлениях ВТБ и группы «СОГАЗ». Соглашение было подписано в рамка Петербургского международного экономического форума. Закрытие сделки планируется в третьем квартале 2018 года после получения всех необходимых согласований.
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