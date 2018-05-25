Уволенный аналитик «Сбербанк CIB» ответил на критику

Бывший аналитик «Сбербанк CIB» Александр Фэк, уволенный за отчет о «Газпроме», не согласился с предъявленными обвинениями в непрофессионализме.

В письме «Ведомостям» он заявил, что отчет, в котором основными бенефициарами крупных строек «Газпрома» были названы его подрядчики, является результатом кропотливой работы, занявшей около месяца. По его словам, основное время ушло на расчеты финансовых моделей проектов «Газпрома», а целью исследования был прогноз параметров будущей инвестиционной программы компании.

Закрытый отчет о «Газпроме» Фэк и еще один аналитик «Сбербанк CIB» — Анна Котельникова выпустили в начале мая. Среди основных выгодоприобретателей от строительства газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» были названы подрядчики «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», около 50% которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.

Во вторник, 22 мая, стало известно об увольнении Фэка. Его отчет был назван «непрофессиональным» и «выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов компании, но и с нарушением этических норм».

Фэк в письме в редакцию «Ведомостей» указал, что с выводами бывшего руководства о своем отчете не соглашался. Аналитик выразил надежду на то, что те, кто читал его отчет, «согласятся, что он выстроен последовательно и аргументы изложены логично».

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