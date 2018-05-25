В городах ЧМ-2018 вводятся ограничения на проведение публичных акций

С 25 мая из-за Чемпионата мира по футболу в 11 городах вводятся дополнительные ограничения на проведение публичных акций. Особый режим безопасности вводится на два месяца, до 25 июля.

Как сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в этот период все массовые акции должны согласовываться с полицией и органами безопасности.

«Мы считаем игры в ножной мяч недостаточным и неоправданным ограничением конституционных прав и свобод, в том числе свободы мирных собраний и протестов. В большой степени будет иметь значение рвение, с которым представители муниципалитетов будут отказывать в согласовании публичный акций, а правоохранительные органы будут разгонять возможные несогласованные протесты», — заявил Чиков.

Он отметил, что юристы «Агоры» намерены «реагировать и защищать конституционные свободы в период действия указа».

The New Times

Матчи чемпионата мира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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