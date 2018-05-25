В отношении начальника ГУ МЧС Кемеровской области возбудили уголовное дело после пожара в «Зимней вишне»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного управления МЧС по Кемерово Григория Терентьева. В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и растрате.
По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». При этом они знали, что проверку надо было провести до 18 марта 2018 года.
«В результате указанной халатности Мамонтова и Терентьева и произошедшего 25 марта 2018 года пожара в здании ТРЦ «Зимняя вишня» от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 лиц, из которых 37 несовершеннолетних», — говорится в сообщении
Следственного комитета.
В СК также сообщают, что с 2015 по 2018 годы Мамонтов похитил более 1,8 млн руб. областного управления МЧС. Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователями планируется предъявить им обвинение по указанным статьям, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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