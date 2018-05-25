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Дерипаска вышел из совета директоров «Русала»

25.05.2018

Олег Дерипаска, включенный в санкционный список Минфина США, покинул совет директоров компании «Русал»

«В целях содействия усилиям, предпринятым руководством компании защиты интересов ее и акционеров после введения санкций OFAC, Олег Дерипаска, неисполнительный директор, подал заявление об отставке с 25 мая», — говорится в сообщении «Русала».

Накануне компания сообщила, что с 23 мая с поста ушла гендиректор «Русала» Александра Бурико. С 28 июня совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

Отставка топ-менеджмента направлена на вывод «Русала» из санкционного списка Минфина США, куда компания попала 6 апреля.

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