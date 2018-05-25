Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана и отменила выборы мэра

Депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрели заявление об отставке главы города и председателя парламента Евгения Ройзмана — за это решение проголосовали 25 депутатов из 33 присутствующих.
«Решение подписано и вступило в силу», — сообщил заместитель председателя думы Виктор Тестов. Теперь он будет исполнять обязанности мэра, а также главы городской думы, передает «Интерфакс».
Сегодня после принятия отставки Ройзмана депутаты проголосовали и за отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.О том как выдавливали Ройзмана из власти читайте в материале NT «Ройзман уходит непобежденным».
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