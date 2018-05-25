Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана и отменила выборы мэра

Депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрели заявление об отставке главы города и председателя парламента Евгения Ройзмана — за это решение проголосовали 25 депутатов из 33 присутствующих.

«Решение подписано и вступило в силу», — сообщил заместитель председателя думы Виктор Тестов. Теперь он будет исполнять обязанности мэра, а также главы городской думы, передает «Интерфакс».

Евгений Ройзман 22 мая во время заседания городской думы заявил о том, что уходит в отставку . Причиной стала отмена прямых выборов мэра в Екатеринбурге — Ройзман отказался внести в повестку думы вопрос о соответствующих изменениях в уставе города. Когда часть депутатов предложила передать право внести этот вопрос в повестку заместителю председателя думы Виктору Тестову, Ройзман заявил, что объявляет заседание закрытым и уходит в отставку.

Сегодня после принятия отставки Ройзмана депутаты проголосовали и за отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

NT

The New Times

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