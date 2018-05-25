В КНДР готовы провести встречу с США в любое время

Власти Северной Кореи назвали неожиданным решение президента США Дональда Трампа отменить запланированные на июнь переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявили, что готовы к встрече в любое время.«Наше стремление и желание сделать все возможное для мира и стабильности на Корейском полуострове и человечества остаются неизменными. Мы готовы провести переговоры в любое время и любыми способам разрешения проблем», — сказал замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван, передает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
24 мая Дональд Трамп заявил об отмене переговоров с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня. Американский чиновник сообщил Reuters, что на решение об отмене саммита повлияло и то, что КНДР за последние недели прекратила прямые контакты с США и нарушила ряд обещаний. По его словам, северокорейские чиновники не приехали в Сингапур для обсуждения хода подготовки саммита, хотя их там ждали коллеги из США.
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