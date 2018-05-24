Глазьев: западные санкции сохранятся до 2025 года

Советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев считает, что американские санкции не будут сняты как минимум до 2025 года.



«Я не думаю, что они будут ослаблены, потому что мы имеем дело с гибридной войной, которая ведется американской властвующей элитой не только против России», — сказал Глазьев в кулуарах ПМЭФ РБК.



По его словам, «гибридная война» со стороны США ведется за «контроль над миром». Американцы «хотят сохранить гегемонию теми инструментами, где они имеют преимущество усиливать свои конкурентные возможности», — отметил советник президента.



По его мнению, санкции будут становиться «все более разнообразными, глубокими».

Санкции в отношении России запад начал вводить в 2014 году конфликта на юго-востоке Украине и присоединении к России Крыма.