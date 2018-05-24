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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

24.05.2018

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную на 12 июня встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал Ким Чен Ыну в письме, которое публикует Белый дом. Президент США объяснил свое решение «необычайной злобой» и «открытой враждебностью» в последних заявлениях лидера Северной Кореи.

«Считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе», — говорится в письме. 

Ранее КНДР отменила встречу с представителями Южной Кореи и угрожала отменить переговоры с США. Сегодня в КНДР, как обещалось, демонтировала свой ядерный полигон.

О том, что личные переговоры между лидером КНДР и президентом США состоятся в Сингапуре 12 июня, 10 мая объявил сам Трамп

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