Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Об этом Трамп написал Ким Чен Ыну в письме, которое публикует Белый дом. Президент США объяснил свое решение «необычайной злобой» и «открытой враждебностью» в последних заявлениях лидера Северной Кореи.
«Считаю, что проводить саммит на данный момент будет неподобающе», — говорится в письме.
Ранее КНДР отменила встречу с представителями Южной Кореи и угрожала отменить переговоры с США. Сегодня в КНДР, как обещалось, демонтировала свой ядерный полигон.
О том, что личные переговоры между лидером КНДР и президентом США состоятся в Сингапуре 12 июня, 10 мая объявил сам Трамп.