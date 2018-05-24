В Ингушетии оппозиционера обвинили в возбуждении ненависти к главе республики

В Назрани Следственный комитет предъявил обвинение известному общественному деятелю республики Магомеду Хазбиеву в возбуждении вражды к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, силовых и властных структур по признаку принадлежности к социальной группе.
Об этом сообщают в Международной правозащитной группе «Агора». Основанием для обвинения послужила психолого-лингвистическая экспертиза интервью Хазбиева, опубликованного на одном из сайтов. Эксперты пришли к выводу, что в интервью «содержатся элементы реализованного намерения унизить человеческое достоинство (оскорбить) личности — Евкурова и групп лиц — представителей парламента, правоохранительных органов, судебной системы, «окружения» президента республики, то есть всех властных структур Ингушетии». В выводах экспертизы отмечается, что «имеются признаки побуждения к смене действующей в республике Ингушетия власти, в том числе к смене президента Евкурова».
Хазбиев — бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина.
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