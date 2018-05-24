Кудрин: санкции отнимают до 0,5% роста ВВП

Негативное влияние западных санкций на российскую экономику увеличилось после последней волны ограничительных мер, и теперь они могут отнимать до 0,5% роста ВВП.

Такую оценку, как передает ТАСС, озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее, по его словам, санкции отнимали до 0,2-0,3% роста ВВП, но после последней волны это влияние увеличилось.

The New Times

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Это подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и счетов граждан и юридических лиц на территории США. Американским гражданам запрещено вести бизнес с санкционными компаниями.

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