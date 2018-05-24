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Рогозин назначен главой Роскосмоса

24.05.2018

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Рогозин, передает ТАСС.

Также сегодня бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов согласился на предложение Путина возглавить Внешэкономбанк.

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