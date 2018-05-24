Рогозин назначен главой Роскосмоса

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Рогозин, передает ТАСС.

The New Times

Также сегодня бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов согласился на предложение Путина возглавить Внешэкономбанк.

Необъяснимый произвол

Ройзман уходит непобежденным

«Золоту Москвы» в Лондоне не место



Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?