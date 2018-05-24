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Роман Абрамович может получить гражданство Израиля

24.05.2018

Российский бизнесмен Роман Абрамович 24 мая должен прибыть в Израиль для получения гражданства страны.

Об этом сообщает издание Israel Hayom, которое отмечает, что миллиардер строит огромный дом в районе Тель-Авива Неве-Цедек. Абрамович часто посещает Израиль, а недавно вложился в строительство ускорителя частиц в Медицинском центре Шеба.

Между тем в министерстве репатриации Израиля не знают о планах Романа Абрамовича получить израильское гражданство, передает RTVI со ссылкой на источник в правительстве страны. Собеседник телеканала добавил, что 24 мая Абрамович не будет получать гражданство Израиля. 

Ранее сообщалось, что у российского бизнесмена возникли проблемы с получением британской визы. Ему, возможно, придется объяснить источник богатства, чтобы получить ее. Заявка на визу может быть отклонена, если британские чиновники посчитают, что заявитель не контролирует средства или деньги были получены незаконно.

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