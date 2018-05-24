Шувалов согласился на предложение Путина возглавить ВЭБ

Президент России Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым и предложил ему возглавить ВЭБ.
«Спасибо за доверие, не подведем», — ответил Шувалов, передает «Интерфакс».
Главу Внешэкономбанка назначает президент. Шувалов сменит на посту Сергея Горькова, который возглавил госкорпорацию в феврале 2016 года.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Золоту Москвы» в Лондоне не место
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?