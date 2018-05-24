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Шувалов согласился на предложение Путина возглавить ВЭБ

24.05.2018

Президент России Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым и предложил ему возглавить ВЭБ.

«Спасибо за доверие, не подведем», — ответил Шувалов, передает «Интерфакс».

Накануне об идее назначить Шувалова председателем ВЭБа рассказали СМИ со ссылкой на источники. Сообщалось, что чиновник уже освободил свой кабинет в Белом доме.

Главу Внешэкономбанка назначает президент. Шувалов сменит на посту Сергея Горькова, который возглавил госкорпорацию в феврале 2016 года.

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