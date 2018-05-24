К трем годам колонии приговорили задержанного на акции 5 ноября 2017 года

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима за нападение на полицейского Вячеслава Шатровского, задержанного в ходе протестной акции в центре Москвы 5 ноября 2017 года.

Шатровский признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, передает «Интерфакс».

The New Times

Именно о таком наказании в ходе судебного процесса просил прокурор . 5 ноября 2017 года в Москве и других городах националист Вячеслав Мальцев объявил акцию протеста с требованием отставки Владимира Путина. Вячеслав Шатровский говорит, что в акции не участвовал, а просто стоял в сквере и ждал сына. У молодого человека произошел конфликт с полицейским. Шатровский вступился за сына, и, по его словам, в ходе спора сотрудник полиции бросил его через плечо. Черепно-мозговую травму подтвердили врачи, ему наложили несколько швов. По версии следствия, мужчина при проверке документов «из хулиганских соображений» ударил полицейского, после чего его задержали.

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