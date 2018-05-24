КНДР демонтировала ядерный полигон «Пунгери»

Как сообщает Associated Press, взрывами были уничтожены туннели на полигоне, расположенном на северо-востоке страны. Для освещения события Северная Корея привлекла иностранные СМИ, в основном телекомпании. При этом международных экспертов не пригласили, отмечает агентство.
Всего на полигоне Пунгери прошло 6 ядерных испытаний. В конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что закроет полигон. На 12 июня намечены личные переговоры между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Золоту Москвы» в Лондоне не место
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?