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КНДР демонтировала ядерный полигон «Пунгери»

24.05.2018

Северная Корея демонтировала ядерный испытательный полигон, взорвав его в присутствии иностранных журналистов.

Как сообщает Associated Press, взрывами были уничтожены туннели на полигоне, расположенном на северо-востоке страны. Для освещения события Северная Корея привлекла иностранные СМИ, в основном телекомпании. При этом международных экспертов не пригласили, отмечает агентство.

Всего на полигоне Пунгери прошло 6 ядерных испытаний. В конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что закроет полигон. На 12 июня намечены личные переговоры между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.

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