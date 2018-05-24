Юриста ФБК Ивана Жданова задержали за акцию «Он нам не царь»

Полиция задержала руководителя юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова за нарушение при проведении акции «Он нам не царь».

«Ивана Жданова только что задержали на выходе из офиса. Та же самая статья 20.2 (только у него впервые, будет 10 суток, а не 30), еще одного «организатора митинга путем ретвита» нашли. Кажется, в этот раз решили закрыть просто всех», — написал в Twitter соратник Алексея Навального Леонид Волков.

The New Times

Акция протеста «Он нам не царь», организованная Алексеем Навальным, прошла по всей России 5 мая. После ее проведения полиция стала задерживать активистов и организаторов митингов и шествий. Суды назначают крупные штрафы и длительные сроки административных арестов. Сам Навальный отбывает 30-дневный срок.

Необъяснимый произвол

Ройзман уходит непобежденным

«Золоту Москвы» в Лондоне не место



Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?