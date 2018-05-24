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Сбивший на востоке Украины Boeing «Бук» принадлежал России

24.05.2018

Зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым в 2014 году в небе над Донбассом был сбит малазийский Boeing-777, принадлежит 53-й российской бригаде ПВО, расположенной в Курске.

Об этом, как передает Reuters, объявила международная следственная группа, которая занимается расследованием крушения. Следователи сделали этот вывод на основании фото и видео из социальных сетей. При этом они пока не могут сказать, кто и почему сбил лайнер, отмечает ТАСС

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Авиалайнер компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 Амстердам—Куала-Лумпур. Он рухнул на землю на территории Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. 

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